Liveblog ov-staking: reizigers Noord/Zuidlijn korte tijd vast onder Centraal Station

Inmiddels rijden de trams, bussen en metro's weer. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat om 9.15 uur alle metro's weer reden en om 9.20 uur alle bussen en trams. "Dat is sneller dan verwacht. We verwachten dat de reguliere dienstregeling weer snel op orde is."

Het liveblog is daarmee gesloten.