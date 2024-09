Frustratie bij Ajax-fans: lang wachten en er weer uitgegooid worden voor tickets Europese duels

Leden van de Supporters Vereniging Amsterdam (SVA) kunnen vanaf vandaag één kaart per duel kopen voor de wedstrijden tegen Besiktas en Galatasaray. Voor de duels tegen Maccabi Tel-Aviv en SS Lazio kunnen de SVA-leden elk twee kaarten kopen. Veel van hen krijgen op de website de melding dat het 'erg druk' is in de Ticketshop en dat ze daarom in de wachtrij staan.

"Ruim 1 uur in de wachtrij en als je er dan eindelijk in zit, word je er weer uitgegooid", schrijft een supporter op X. Een ander: "Ik heb nog nooit zo'n bende meegemaakt in die ticketshop. Doe er wat aan." Ook worden er door fans termen als 'chaos' en 'schandalig' gebruikt.

Ajax speelt op 26 september thuis tegen Besiktas, op 7 november thuis tegen Maccabi Tel-Aviv, op 12 december thuis tegen SS Lazio en op 30 januari thuis tegen Galatasaray.