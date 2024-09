GVB-personeel hoopt met staking akkoord af te dwingen: "Maar als het nodig is gaan we door"

Het stakende GVB-personeel verzamelde vanmorgen nog voor de zon op was bij de remise aan de Jan Tooropstraat in West. Tot 8.00 uur reden er geen trams, metro's of bussen. En dus stonden de chauffeurs met een kop koffie in de hand te wachten tot ze met hun bussen de stad in konden gaan.

Fiets

De weg op zonder daar een tram of bus te zien was ook voor het personeel een aparte gewaarwording. "Ik ben fietsend naar mijn werk toegekomen en je hoorde geen tram, bus of metro in het verkeer", beschrijft GVB-medewerker Hulya Ogretici. "En dat is best bijzonder inderdaad, om dat niet te horen."

Voor de vakbonden is het een drukke week. Zo werd er gisteren bij Schiphol geprotesteerd door schoonmakers en morgen staakt het NS-personeel en ook het streekvervoer zal dan van 4.00 uur tot 8.00 uur niet rijden.

Verbeterde regeling

Het doel van de acties is gemeenschappelijk. "We staan hier vanochtend omdat we willen dat er een verlengde en verbeterde regeling komt voor mensen met zwaar werk", legt CNV-bestuurder Jan Pieter Daems uit. "De huidige regeling loopt volgend jaar af en wij willen dat die permanent verlengd wordt en dat die verbeterd wordt zodat meer mensen, ook met een laag inkomen, daar gebruik van kunnen maken."