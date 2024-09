Steeds minder mensen worden uit hun huurwoning gezet

684ee1ef-2078-3662-aa7c-bfb86507e1d9 RPO

Het aantal huisuitzettingen door woningbouwcorporaties in Flevoland daalt. Dat blijkt uit cijfers van de verschillende woningcorporaties. Vorig jaar werden 25 woningen ontruimd. In 2019 waren dat er nog 71. De daling heeft in de meeste gevallen te maken met een nieuw beleid, maar is ook een gevolg van corona.

Flevoland kent meerdere woningcorporaties. Zo vind je in Almere woningcorporatie Ymere, de Alliantie en GoedeStede. In Lelystad kun je een sociale huurwoning huren bij Centrada. In Noordoostpolder is dat Mercatus, in Dronten Oost Flevoland Woondiensten, Patrimonium op Urk en Woonpalet in Zeewolde.

Daling

Bij bijna alle woningcorporaties is het aantal ontruimingen van vorig jaar vergeleken met 2019 gedaald. Alleen bij OFW is het aantal weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, namelijk vier. De afgelopen vijf jaar werden bij Patrimonium al bijna geen huurders uitgezet; slechts één huurder van Patrimonium is in 2022 de deur gewezen.

Vaak hebben ontruimingen te maken met huurachterstanden, maar soms zijn grote overlast, woonfraude of het aantreffen van drugs in een woning ook reden tot uitzetting.

Preventief

Woningcorporaties willen ontruimingen graag voorkomen. Dat het totale aantal uitzettingen in Flevoland daalt, heeft volgens Olaf van de Rijdt, manager wonen bij Centrada (Lelystad), te maken met een nieuwe aanpak.

"We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het preventieve beleid als het gaat om het voorkomen of het inhalen van huurachterstanden met persoonlijke aandacht en maatwerk en dat heeft zijn vruchten afgeworpen", zegt Van de Rijdt.

"Ook wij herkennen die dalende trend", laat een woordvoerder van Mercatus (Noordoostpolder) weten. "Bij ons is nauwelijks sprake van uitzettingen, en al helemaal niet door betalingsachterstanden."

Zodra er bij een huurder betalingsproblemen worden gesignaleerd, zoekt Mercatus actief contact met de huurder over hoe verdere achterstanden kunnen worden voorkomen.

Niet altijd te voorkomen

Ook Ymere, OFW, Patrimonium en Woonpalet maken sinds 2019 gebruik van zo'n soort beleid, waarbij bij huurachterstanden contact gezocht wordt met de huurders. Die worden overigens zelf ook aangemoedigd om contact op te nemen met de woningbouwcorporatie als zij niet genoeg geld hebben om de huur te betalen.

Toch is een uitzetting niet altijd te voorkomen, zegt OFW. "Zo is in 2023 bij vier woningen op basis van een ontruimingsvonnis het contract beëindigd. Twee omdat de huurders naast huurachterstand ook woonfraude pleegden.

Dit is ook volgens Centrada een aandachtspunt voor de toekomst. Woonfraude is bijvoorbeeld als de huurder niet zelf in de woning woont maar deze onderverhuurt aan andere mensen.

"Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daar besteden we de komende jaren steeds meer aandacht aan, aldus Van de Rijdt. Dat kan ervoor zorgen dat er weer wat meer huisuitzettingen zijn.

Corona

Bij de meeste corporaties is de grootste daling te zien in het jaar 2020. Ook bij Centrada daalde het aantal uitzettingen toen fors. Dat heeft mede te maken met de coronacrisis. De regering heeft toen de afspraak gemaakt met alle corporaties om vooral in de beginfase van corona geen mensen uit huis te zetten.