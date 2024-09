Hemwegcentrale verdwijnt langzaam uit stadsbeeld: volgend jaar schoorsteen ook weg

De rookpluim was al sinds 2019 niet meer zichtbaar, maar nu is ook het aanzicht van de kolencentrale langs de A10 aan het veranderen. Na een lange voorbereiding is de sloop van de Hemwegcentrale in volle gang.

Er blijft niets staan van de Hemweg-8 Centrale, aldus een woordvoerder van eigenaar Vattenfall. “Alles op het terrein wordt gesloopt.” Sinds 2022 gebeurt dat al van binnenuit, nu is het ook aan de buitenkant goed zichtbaar.

"Het gaat niet sneller, het slopen van een installatie duurt gewoon lang. Je ziet al die dikke betonvloeren. Het kost enorm veel tijd om dat gecontroleerd te laten gebeuren", aldus de manager van de centrales in Amsterdam en Diemen, Karloo Kloosterman.

52 miljoen euro

De centrale werd in december 2019 gesloten om bij te dragen aan de klimaatdoelen van de stad. Dat was eerder dan aanvankelijk bij de bouw van de centrale in 1994 was bedoeld. "Hij is 25 jaar in gebruik geweest. De technische duur was tot 2032. We hadden plannen de centrale tot het einde van zijn levensduur te gebruiken, maar soms gaan ontwikkelingen zo snel. We wilden ruimte maken voor duurzamere mogelijkheden", zegt Kloosterman. Vattenfall werd ruimschoots gecompenseerd: Het Rijk betaalde 52 miljoen voor het sluiten van de kolencentrale.

Elektriciteit wordt nu onder andere vanuit de naastgelegen gascentrale geleverd. Op de plek van de Hemwegcentrale komen volgens Vattenfall duurzame alternatieven. "We zijn druk bezig met maken van plannen. Denk aan grote batterijen om wind- en zonne-energie op te slaan", aldus Kloosterman.