Verdachte die kamergenoot bij HVO-Querido doodsloeg, zegt uit noodweer te handelen

Een 55-jarige man, die in een zorginstelling van HVO-Querido woonde, stond vandaag voor de rechter omdat hij ervan verdacht wordt zijn kamergenoot te hebben doodgeslagen. In juni dit jaar krijgen de twee ruzie waarna de verdachte hem met de steun van zijn rolstoel aanvalt. Het slachtoffer overlijd een maand later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

In de avond van 1 juni gaat het mis op de kamer van de 55-jarige uit Letland afkomstige verdachte Ricardas S. S zit sinds het incident vast en verscheen vandaag op de zitting in zijn rolstoel met zijn tolk. De officier van justitie beschuldigt hem ervan zijn kamergenoot meerdere keren met de voetsteun van zijn rolstoel te hebben geslagen op zijn hoofd en lichaam. Het slachtoffer liep hierbij ernstige snijwonden en botbreuken aan arm en been op. Aangevallen met een mes Volgens Katie Cras, de advocaat van verdachte Ricardas S, waren er al langer conflicten tussen de twee kamergenoten. Ze waren beiden verslaafd. Volgens S. waren er regelmatig ruzies en werd hij eerder bedreigd door zijn kamergenoot, de 61-jarige uit Egypte afkomstige Bassam Fehmy. Cras: "Op het moment van de bewuste avond in de beslotenheid van zijn kamer, is mijn cliënt aangevallen door het latere slachtoffer met een mes in zijn hand."

Quote "Hij zegt: ik kon niet anders dan mijzelf verdedigen met wat ik had. En dat zijn de steunen van mijn rolstoel" Katie Cras, advocaat van de verdachte Ricardas S.

De advocaat betoogt dat S. uit noodweer handelde. "Hij kan niet lopen, hij zit in een rolstoel, hij heeft een hele fragiele gezondheid, de deur zat dicht volgens mijn cliënt. Hij zegt: ik kon niet anders dan mijzelf verdedigen met wat ik had. En dat zijn de steunen van mijn rolstoel." 30 kilo Maar volgens het OM was er geen sprake van noodweer. De officier van justitie zei dat S., die op weg was naar de wc, ook weg had kunnen gaan uit de kamer. Bovendien meldde de verdachte niet in de zorginstelling dat zijn kamergenoot gewond was geraakt. Het slachtoffer had een broze gezondheid had en woog maar 30 kilo. Dat er een mes in huis was, leek de officier niet ongewoon, aangezien verdachte en slachtoffer een huishouden deelden waar dat is toegestaan.

Zorginstelling HVO Querido aan de Akerwateringstraat in Nieuw-West - AT5

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut moet nu uitwijzen of de verwondingen de directe oorzaak zijn geweest van het overlijden van het 61-jarige slachtoffer. De advocaat wil graag een medebewoner horen die getuige was van het incident. Het slachtoffer heeft namelijk geen aangifte gedaan en wilde niets kwijt over de toedracht. Advocaat Katie Cras: "Het blijft een feit dat hij nooit met de politie heeft willen praten, niet met het verplegend personeel, het is de kant van mijn cliënt wat er daar in die kamer is gebeurd tegen niks." Ook de politie wil de getuige nog horen. Het verzoek van de advocaat om S. in afwachting van de inhoudelijke behandeling vrij te laten, wees de rechter af. Die zitting is op 29 november dit jaar. HVO Querido wil niet reageren zolang de rechtszaak loopt.