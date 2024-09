Rechter: treinen tussen CS en Schiphol moeten blijven rijden tijdens ov-staking

In navolging van de staking van het personeel bij de stadsvervoerders, is het morgenochtend de beurt aan personeel van de NS en het streekvervoer. Als gevolg daarvan rijden er tussen 4.00 uur en 8.00 uur in het hele land geen treinen en streekbussen.

Maar volgens Schiphol komt de openbare orde en veiligheid in gevaar als er op dat tijdstip helemaal geen treinen van en naar de luchthaven rijden. Bij de rechter werd daarom door Schiphol en gemeente Haarlemmermeer geëist dat er tijdens de ov-staking een minimale dienstregeling wordt gereden. De rechter gaat hierin mee en stelt de luchthaven in het gelijk.

Ieder kwartier

Volgens de rechtbank heeft Schiphol voldoende aangetoond dat zelfs om 4.00 uur 's ochtends er al een piek in personeel en passagiers is dat van en naar de luchthaven reist en als gevolg van de ov-staking er een verkeersinfarct kan ontstaan. De rechtbank wijst toe dat er tussen 4.00 uur en 11.00 uur ieder kwartier een trein moet rijden op het traject Amsterdam Centraal, Sloterdijk, Lelylaan, Schiphol, Hoofddorp.

Vakbond FNV, die de staking organiseert, noemt de uitspraak in een reactie een 'regelrechte aantasting van het stakingsrecht'. "FNV Spoor betwist de cijfermatige onderbouwing daarvan en is vooral van mening dat zowel Schiphol en als NS vroegtijdig over de werkonderbreking zijn geïnformeerd." Er was volgens de vakbond ruim tijd om passende maatregelen te treffen.

NS laat weten de uitspraak te respecteren. Wel adviseert de vervoerder reizigers die van en naar Schiphol reizen om, "als de mogelijkheid er is", te kiezen voor alternatief vervoer.