Opgefriste Westertoren na 1,5 jaar (bijna) weer helemaal uit de steigers

Na anderhalf jaar is het deze week zover: de Westertoren is weer (bijna helemaal) te zien. Sinds januari vorig jaar moest de Jordaan het doen zonder zicht op 'hun Wester'. Nu is de toren weer volledig te zien, tot blijdschap van menig Amsterdammer.

De hoogste kerktoren van de stad is dus weer terug in al zijn glorie. De afgelopen weken werd begonnen met het afbouwen van de steigers. De renovatie die in januari 2023 van start is gegaan, is nog niet volledig afgerond. Het laatste stuk van de staalconstructie staat er nog. Deze zal naar verwachting in januari 2025 voltooid zijn, enkele maanden later dan verwacht. Deze vertraging heeft te maken met de weersomstandigheden en de extra werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd.

Parels van glas

Deze renovatie is de eerste grondige renovatie van de toren sinds 2001. Naar verwachting zal verder onderhoud niet meer nodig zijn voor de komende twintig jaar. De belangrijkste werkzaamheden die nu zijn gedaan zijn het voegwerk, schilderwerk en herstellen van het natuursteen. De (voorheen plastic) parels die te zien zijn op de bovenkant van de toren bij de kroon, zijn vervangen door glas. Ook zijn de klokken van de zeventiende-eeuwse toren gerestaureerd. Deze zullen binnenkort weer elk uur te horen zijn.

Klok

De meest zichtbare verandering is te zien op de platenwijzer van de klok. Waar deze eerder vierkant was, is die nu rond geschilderd. Ook zijn er nieuwe LED-lampen op geplaatst, waardoor de tijd van veraf te lezen is.