Sjonnie Kapper in Zuid sluit na 25 jaar de deuren : "Pand is verkocht"

Herenkapsalon Sjonnie Kapper is een begrip in Zuid, maar na 25 jaar gaat de zaak dicht. Eigenaar John Stroosnijder (75) kreeg twee maanden geleden te horen dat het pand was verkocht. Hij werd uitgekocht door de nieuwe eigenaren. Eind deze maand sluit hij de deuren.

De telefoon gaat elke tien minuten. Vaste klanten die het slechte nieuws hebben gehoord proberen nog snel een afspraak te maken voordat John Stroosnijder zijn herenkapsalon sluit. De sloop van de bovenverdieping is al in volle gang en over twee weken is het einde verhaal voor de kapsalon.

Appartementen

Al sinds de jaren '50 zit er een kapper in het pand. John nam het zo'n 25 jaar geleden over. Dat het hele pand, inclusief de kapperszaak, nu door de eigenaar is verkocht is doodzonde, vindt hij. Daarna kwamen de nieuwe eigenaren bij John en sloten ze een overeenkomst. Maar dat betekent dus wel het einde van een kapperszaak in het pand. "Ze gaan er vier appartementen van maken. Tja, niets aan te doen. Zonde dat er weer een zaak verdwijnt."

Op het Ananasplein in Tuindorp leerde John knippen. Sinds zijn achttiende heeft hij bijna elke dag een schaar in zijn handen. Zelfs tijdens een korte onderbreking - militaire dienstplicht - knipt hij gestaag door: "Ik knipte soms wel dertig jongens per dag." In de jaren negentig neemt hij de kapperszaak in Zuid over. "Ik had er al een tijdje m'n oog op. Toen ik hoorde dat de eigenaar destijds achteruit ging, heb ik hem meteen gebeld. Dit was mijn stapbuurtje en ik kende hem uit de kroeg. Hij gunde het me."