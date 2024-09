Treinverkeer na staking laat op gang: "Het is niet makkelijk deze dagen"

Een aantal toeristen had vanochtend geen idee. "Je hebt geen informatie. Niet over het perron waar de trein staat en of die sowieso vertrekt. We staan een beetje voor een raadsel." Een man die net uit Amerika was gekomen vertelde dat hij al drie of vier uur stond te wachten. "We kennen de NS, dit gaat nog wel een tijdje duren."

Stage

Hij had gelijk, want na 8.00 uur reden er de eerste paar uur nog nauwelijks treinen. Tot teleurstelling van treinreizigers die juist later waren gekomen om de staking te ontlopen. "Ik heb stage. Ik moet er hard voor werken", vertelde een vrouw die naar Almere moest. "Het is niet echt makkelijk deze dagen..."

De staking leidde niet tot grote drukte op de snelwegen en op Schiphol bleef het ook rustig.