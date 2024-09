Explosie in het centrum laat buurt schrikken: "Ik ril nog steeds"

Bij een woning aan de Nieuwe Houttuinen in het centrum is gisteren aan het begin van de avond een explosief afgegaan. De bewoner zat thuis op de bank, schrijft de politie op hun site. Haar voordeur raakte beschadigd en er is niemand gewond geraakt. Wel zijn sommige buren flink geschrokken. "Ben nog steeds aan het rillen."

Veel buurtbewoners willen niet op camera reageren - sommigen uit angst voor represailles, maar vertellen wel dat het vaker onrustig is in de buurt. Twee jaar geleden is er namelijk ook brand gesticht in een portiek. Kort daarvoor zou er een geknutselde brandbom zijn weggetrapt. Ook is er destijds een Canta in de fik gestoken.

"Ik dacht dat het bij mij voor de deur was", vertelt een bewoner over gisteravond. "Zo hard was de knal. Ik heb rillend op de grond gelegen. Ik ben nog steeds aan het rillen." Een ander vertelt dat iedereen aan het 'schudden' is.

'Meest criminele straat'

"Het was ooit een rustig straatje, maar de laatste anderhalf, twee jaar: het ene hebben we nog niet gehad of het andere is er alweer." Vanochtend is ze nog langsgegaan bij de buurvrouw bij wie het explosief afging. "Ik zou niet weten waarom ze haar moeten hebben. Het doet veel met de buurt. Iedereen is weer alert." Een andere buurman noemt de straat de 'meest criminele straat van het centrum'.

Er is nog niemand aangehouden, zo schrijft de politie. Ze zijn op zoek naar getuigen en buurtbewoners met camerabeelden worden gevraagd om zich te melden.