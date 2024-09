Drie mannen aangehouden in Zaanse moordzaak; politie-inval in restaurant

De politie heeft twee Amsterdammers van 19 en 30 jaar en een man uit Amstelveen (51) aangehouden. De drie worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van een 34-jarige vrouw uit Zaandam. Voor het onderzoek in die zaak viel de politie vannacht een restaurant aan de Nieuwe Meer binnen.

Het slachtoffer werd zondag dood in haar woning in Zaandam gevonden. Gisteren werd duidelijk dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft het Team Grootschalige Opsporing ingezet om de zaak te onderzoeken.

Dat onderzoek is nog volle gang. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op meerdere plekken binnen en buiten Amsterdam onderzoek is gedaan. Een van die locaties is een restaurant aan het Anton Schleperspad bij de Nieuwe Meer. De politie viel dat pand vannacht binnen.

Waarom er in het restaurant onderzoek werd gedaan, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.