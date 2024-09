Modeman Martijn N. (36) voor de rechter: "Ik misbruik jongens niet, ik gebruik ze"

Wettelijk wordt iemand van zestien of ouder gezien als 'seksueel meerderjarig'. In twee van de tien zaken gaat het om jongens die destijds vijftien jaar oud waren. Het is een type waar N. op valt, zo geeft hij zelf toe. Zo omschrijft hij zijn type als 'intellectuele, klunzige computernerd'. Ook zegt hij: "Met een lelijke pen zou je dat kunnen omschrijven als minderjarig."

Martijn N. was een grote naam in de modewereld. Zo richtte hij na zijn studie aan de modeschool AMFI de stichting Moam op, een modeplatform dat jong talent koppelde aan grote merken. In 2021 raakte hij in opspraak na publicaties van Het Parool en NRC, waarin 28 mannen hun boekje over N. opendeden.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hij sommige jongens wel degelijk hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Soms zou daarbij geweld zijn gebruikt of is er gedreigd. Daarnaast zou er in sommige zaken sprake zijn van misbruik door het leeftijdsverschil van de verdachte en zijn maatschappelijke positie, wat in heeft gezorgd voor psychisch, fysiek en geestelijk overwicht.

"Het lijkt een stijl van u." De rechter heeft het over de manier waarop Martijn N. zijn dates zou behandelen. Hij zoekt contact met jongens of mannen via internet, neemt ze mee voor een date die uitloopt op seks, waar het er vervolgens 'hardhandig' of 'agressief' aan toe zou gaan. De slachtoffers in deze zaak zouden bijna allemaal 'overrompeld' zijn geweest door het handelen van N..

Martijn N. ontmoette één van de twee minderjarige jongens op de datingapp Tinder, waarvoor je achttien moet zijn om het te downloaden. Als uiteindelijk blijkt dat hij geen achttien is, wordt N. boos, maar hij spreekt vervolgens wel met hem af. In zijn veronderstelling was hij namelijk zestien. Op de vraag van de rechter wat er nog leuk aan is als blijkt dat iemand zestien is, antwoordt N.: "Die twee jaar maakt geen significant verschil in of iemand leuk is of niet. Daarnaast was hij ook geen 'bleue maagd'. Hij ging al uit in Amsterdam."

De vijftienjarige jongen komt uiteindelijk bij N. thuis, waar ze seks hebben. De jongen - die nog nooit seks heeft gehad - omschrijft in zijn verklaring dat hij 'hardhandig zonder condoom anaal is geneukt'. Het overrompelde hem. N. geeft toe dat hij te weinig heeft gedaan om zijn echte leeftijd te achterhalen. "Ik had het moeten ruiken", zegt hij.

Copingsmechanisme

Verder stelt N. dat zijn interesse puur gebaseerd is op seks. "Ik heb die jongens niet misbruikt, maar gebruikt als copingsmechanisme. Alles wat niet te maken had met modemensen en de modewereld vond ik interessant."

Volgende week maandag komen de slachtoffers en de advocaten van de slachtoffers aan het woord. De uitspraak wordt verwacht op 23 oktober.