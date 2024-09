Wethouder blijft bij vermindering sociale huur in Holendrecht

Wethouder Reinier van Dantzig gaat het plan om bij de nieuwbouw in Holendrecht 30 procent sociale huur te realiseren (in plaats van de gemeentelijke norm van 40 procent) niet aanpassen. Volgens hem is het toevoegen van andere woningen juist 'een vaak genoemde wens' van bewoners.

Dat schrijft de wethouder Woningbouw in antwoord op schriftelijke vragen van SP-raadslid Remine Alberts. Zij reageerde verontwaardigd op het plan en vroeg zich af waarom de gemeente 'niet vasthoudt aan zijn eigen woonbeleid om 40 procent sociaal te bouwen'. Nu is 92 procent van de woningen in de wijk een sociale huurwoning en door de komst van de nieuwbouw en de sloop van een deel van de bestaande woningen gaat dat percentage naar ongeveer 80 procent.

"Dit is aanzienlijk hoger dan het stedelijk gemiddelde van 58 procent", regeert Van Dantzig. Hij wijst op een onderzoek uit 2020 waarin staat dat het aantal 'kwetsbare bewoners' in wijken met veel sociale huurwoningen toeneemt. "Dit heeft negatieve effecten op de samenredzaamheid, veerkracht en leefbaarheid van de wijk."

Van Dantzig ontkent dat het college van burgemeester en wethouders in een eerdere brief een koppeling heeft gemaakt tussen het verbeteren van de veiligheid op straat en het aantal sociale huurwoningen. Volgens hem was het een toelichting op een ambitie uit een ander gemeentelijk document waarin stond dat bewoners van Zuidoost zich veilig op straat moeten voelen.

In december zal de gemeenteraad over het plan debatteren. In 2026 moetende eerste werkzaamheden starten, het bouwen van de woontorens zal rond 2027 beginnen. Pas in 2035 zal al het werk afgerond zijn.