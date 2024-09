Schietpartij bij Bijlmer Arena op camerabeelden vastgelegd: politie doet oproep aan schutter

De politie heeft onherkenbaar gemaakte beelden verspreid van de man die eind mei twee andere mannen neerschoot bij station Bijlmer Arena in Zuidoost. De schutter en andere verdachten worden opgeroepen zich te melden, anders worden ze over twee weken wel herkenbaar getoond.

Volgens de politie ging er aan de schietpartij een ruzie in een fastfoodzaak vooraf. Op straat kwam er nog iemand anders bij, die een vuurwapen trok en dat wapen doorlaadde. Daarna schoot hij de twee slachtoffers neer.

"De politie wil weten wie de schutter is, maar onderzoekt ook de rollen van de andere jongeren. We gaan daarom uit van meerdere verdachten", laat de politie weten. "Deze verdachten zijn mogelijk minderjarig. Daarom worden zij op dit moment onherkenbaar in beeld gebracht. Zij krijgen van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd om zich te melden bij de politie."

Op de beelden is ook te zien dat de mannen er rennend vandoor gaan. Beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.