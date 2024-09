Amsterdam wil krimp Schiphol, maar vecht tegen bierkaai: "Greenwashing stillere vliegtuigen om te huilen"

Donderdagmorgen vond er wederom een debat plaats in de Amsterdamse politiek over de toekomst van Schiphol. In de raad is een overgrote meerderheid voor krimp bij de luchthaven. Maar als aandeelhouder (twintig procent) is de stad een roepende in de woestijn. Het nieuwe kabinet laat de krimpplannen niet doorgaan en ook de nieuwe ceo van Schiphol heeft een andere toon dan zijn voorganger. "Het is om te huilen", aldus GroenLinks-raadslid Van Pijpen.

"Bravo voor dit position paper over Schiphol van Amsterdam." Lovende woorden van raadslid Erik Schmit (D66) voor de koers van het college: opgeschreven in het Position Paper Schiphol 2024. De dertien pagina's samengevat: het aantal vluchten moet met een vijfde worden gereduceerd naar 400.000 en wat betreft Amsterdam komt er een nachtverbod tussen 23.00 en 07.00 uur. De stad moet als aandeelhouder een activistische toon gaan voeren, vindt wethouder Van Buren (PvdA). Het vorige kabinet wilde ook flink krimpen, maar toen kwam daar het nieuwe kabinet Schoof. Geen 60.000 vluchten minder per jaar, maar slechts 15.000. Schmit: "Ik schrok wel dat de nieuwe minister Barry Madlener (PVV) de stekker trekt uit de krimp, het staat haaks op het position paper."

De grootste oppositiepartij VVD vindt ook dat Schiphol schoner en stiller moet, maar: "Daarna moet de luchthaven weer kunnen groeien", aldus Kune Burgers. "Schiphol brengt veel mensen met de wereld in verbinding. Een krimpbesluit heeft gevolgen voor de banen in Amsterdam. De VVD wil vooral schoner vliegen en betere treinverbindingen. Wij vinden de economie en werkgelegenheid belangrijk." Verschillende partijen vroegen zich af of de VVD dan wil in de periode tussen nu en het moment dat er schonere en stillere vluchten zijn, maar daar gaf Burgers geen duidelijk antwoord op. Op de vraag van PvdA'er Namane over of er tot die tijd dan gekrompen moet worden zei de VVD'er: "Daarin heeft u ongelijk."

Van Pijpen (GroenLinks) sprak over greenwashing wat betreft de nieuwe geluidsarme vliegtuigen. "Het is om te huilen. We hebben nog een lange weg te gaan." Ze kreeg bijval van de wethouder. "Op papier werkt iets stillere vliegtuigen niet. Als je twee stofzuigers hebt en je zet er één uit, dan heb je nog steeds overlast", zei Van Buren. Van Berkel (Ja21) verdedigde met hand en tand het belang van Schiphol en de ingeslagen weg van innovatie. Ook was hij kritisch op omwonenden die klagen. "50 procent van de klachten rondom Schiphol komt van één procent van de mensen." Volgens Van Berkel zijn de geluidsnormen in Nederland al veel strenger dan in andere landen. "Volgens mij is de PvdA pro-Europa, dus dan moeten we de overlast ook een beetje verdelen."

Het wel of niet instappen in een Vliegtuig vindt Ja21 een persoonlijke keuze. "Als mensen het klimaat belangrijk vinden, dan gaan ze vanzelf minder vliegen en krimpt Schiphol vanzelf." Van Buren zei vorige week al dat ze teleurgesteld was in het nieuwe kabinet. Die woorden herhaalde ze vanmorgen. "Wij willen bijdragen met dit position paper aan een toekomstbestendige luchthaven. Bewoners krijgen niet waar ze recht op hebben: vermindering van de overlast. Ze voelen zich in de steek gelaten." Eind augustus maakte Schiphol bekend miljarden euro's te willen gaan investeren in de luchthaven. In de media ontstond na de persconferentie van de nieuwe ceo het beeld dat er geen prioriteit meer gegeven gaat worden aan omwonenden, medewerkers of infrastructuur.

Marcel Antonisse

Gisteren belde de wethouder met voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de luchthaven om onder andere hierover te praten. "Schiphol heeft mij bevestigd dat hun koers niet is gewijzigd. Daar ga ik natuurlijk op toezien. Ik voel en ervaar ook dat omwonenden zich in de steek gelaten voelen. Ze moeten uitstralen dat duurzaamheid en de buren belangrijk zijn." Schmit (D66) vroeg daarop aan Van Buren of dan de uitspraken van de ceo niet moeten worden teruggenomen. "Ik heb daar wel iets over gezegd tegen de RvC. Als het een misverstand is in de media dat het goed is duidelijk te maken als Schiphol waar je voor staat." De wethouder heeft binnenkort een afspraak met de nieuwe minister die verantwoordelijk is voor Schiphol om te praten over de toekomst van de luchthaven. Ook gaat ze snel naar Brussel om zoals ze zelf zei "op zoek te gaan" naar andere wethouders van Europese steden die ook pleiten voor krimp van de luchtvaartsector.