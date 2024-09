Nieuwe beelden: zo ramde brandweerauto pui van hotel in centrum

De brandweerwagen die dinsdagavond in de Nieuwebrugsteeg in het centrum door de pui van een hotel reed, lijkt vlak daarvoor weggegleden te zijn op een gladde stoeprand. Dat is te zien op nieuwe beelden die AT5 van iemand uit de straat ontving.

Gisteren meldde de brandweer dat het ongeluk gebeurde nadat de bestuurder van de wagen was uitgeweken voor een scooter. Op de bewakingsbeelden is de stilstaande scooter inderdaad te zien. De bestuurder stuurt naar links, maar raakt de scooter alsnog.

Voorwielen naar links

Terwijl de voorwielen naar links staan, glijdt de brandweerwagen nog een paar meter naar voren. Bij de drempel staan de wielen weer vooruit, maar dan stuurt de brandweerman die de wagen bestuurt weer naar links. Mogelijk doet hij dit om er zeker van te zijn dat hij de voetgangers die rechts van hem op de stoep lopen niet zal raken. Vervolgens ramt de wagen het hotel. Dit alles gebeurt in een paar seconden tijd.

Een woordvoerder benadrukt vandaag dat de chauffeur van de brandweerwagen niet te hard reed. Dat was ook te zien op de beelden van de dashcam van het busje van de brandweer dat achter de brandweerwagen reed. Over de vraag of de stoep (te) glad was, heeft de brandweer 'geen opvatting'.

Eerdere aanrijding

Het is niet de eerste keer dat er in de Nieuwebrugsteeg zo'n ongeluk gebeurt. Eind 2011 ramde een sleepwagen van de politie een restaurant net naast het hotel.