Twaalf kilo cocaïne in schip gevonden na 'onwaarschijnlijk verhaal'

De Douane heeft in de nacht van 9 op 10 september in het Westelijk Havengebied twaalf kilo cocaïne gevonden in een schip dat uit Colombia kwam. Dat gebeurde nadat een 48-jarige Rotterdammer het schip op probeerde te komen.

De Rotterdammer had een 'onwaarschijnlijk verhaal' over zijn aanwezigheid, schrijft Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Daarna werd hij aangehouden. Ook werd zijn telefoon in beslag genomen en de auto waarmee hij naar het haventerrein was gekomen.

Met een speurhond is daarna op het schip gezocht. In een verlaagd plafond werden twaalf blokken cocaïne gevonden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het schip werd vanwege de bestemming, bemanning of lading al als een 'risicoschip' voor de handel in drugs gezien. Dat soort schepen worden vaker gecontroleerd en er gelden extra veiligheidsmaatregelen.

De Rotterdammer wordt vrijdag 13 september voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam.