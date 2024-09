Zes weekenden op rij afsluitingen A10 Zuid: "Ernstige verkeershinder en langere reistijden"

Vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok wordt de A10 Zuid vrijdag 20 september opnieuw afgesloten. In totaal wordt de A10 Zuid nog zes weekenden afgesloten dit jaar. Dit stuk van de ring werd vanaf eind juni al twee keer eerder afgesloten . "De afsluitingen zorgen voor ernstige verkeershinder en langere reistijden", waarschuwt informatiecentrum Zuidas-Zuidasdok via hun website.

De aangekondigde afsluitingen voor de rest van dit jaar zullen van vrijdag tot maandag plaatsvinden. De eerstvolgende afsluiting staat op vrijdag 20 september 22.00 uur en zal tot maandag 23 september 05.00 uur duren. De A10 Zuid richtingen Hengelo/Utrecht is dan dicht tot en met afrit S108 Oud Zuid/Buitenveldert. Weggebruikers kunnen omrijden via de A5 of via de A9.

Ook is de A10 West richting A10 Zuid dicht. Er wordt geadviseerd om om te rijden via de A4 en A9 of via de A10 Noord en A10 Oost. Wel blijft de A10 Zuid richting A4 Schiphol/Rotterdam open. Ook de oprit S108 vanaf de Amstelveenseweg naar de A10 Zuid blijft in beide richtingen open tijdens het weekend van 20 tot 23 september.