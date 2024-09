Het belang van groen in de stad: "We kunnen niet zonder natuur"

Natuur en de stad, het lijken tegenpolen. De parken, geveltuintjes, bermen, bloemen en de vele dieren om ons heen, zijn echter belangrijk in onze stad, dat vertelt landschapsarchitect Maike van Stiphout in Bouw Woon Leef.

Groen in de stad is van groot belang voor ons en de stad legt Van Stiphout uit. "We kunnen niet zonder die natuur. We hebben lang gedacht dat we dat wel konden. We hebben onszelf bovenop geplaatst. Het gevolg is dat we nu in een crisis zitten", vertelt ze.

Quote "We weten ondertussen dat als we zo doorgaan, dat wijzelf een beschermde diersoort gaan worden" Maike van Stiphout - landschapsarchitect

Groen maakt gezond Natuur in de stad heeft verschillende voordelen en zo kan een gebrek aan groen grote gevolgen hebben voor ons. Zo maakt te weinig natuur ongezond en ongelukkig, volgens Van Stiphout. "We weten ondertussen ook dat als we zo doorgaan, dat wijzelf een beschermde diersoort gaan worden."

Quote "Toen er op IJburg nog geen natuur was, ontstond er een enorme spinnenplaag. Maike van Stiphout - landschapsarchitect

Mens, plant én dier Van Stiphout benadrukt dat dieren niet vergeten moeten worden wanneer er gesproken wordt over natuur in de stad. "Dieren zorgen voor evenwicht, want zonder evenwicht heb je een plaag." Zo noemt ze IJburg als voorbeeld hiervan. "Toen daar nog geen natuur was, ontstond er een enorme spinnenplaag. Want er was geen vogel die dacht: 'Laat ik even naar die nieuwbouwwijk gaan." Volgens Van Stiphout zouden we kijken naar hoe mens, plant en dier kunnen samenwerken voor meer evenwicht. "Het houdt elkaar in balans", voegt ze toe.

