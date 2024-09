OBA Live: Start schooljaar met rappende leraren en meer erkenning voor MBO-studenten

Het schooljaar is van start gegaan en daarmee ook het nieuwe seizoen van OBA live . Kiki Bosman praat met tiktok-Meester Hidde over rappen voor de klas en het ingevoerde telefoonverbod in de klas. Met spoken word artiest Luan Buleshkaj over spelen met taal om boodschap over te brengen en met MBO student Tanischa over de eindelijke erkenning van het MBO onderwijs.

Voor elk type leraar een passende school

Zeven jaar geleden is Hidde Nuijten begonnen in het middelbaar onderwijs als aardrijkskunde docent. Na een opgenomen rap in de klas ging hij viral als rappende Meester Hidde. Sindsdien zet hij video's met raps en sketches in om lesmateriaal over te dragen. "Ik gebruik tiktok om ze bij de les te houden", aldus Hidde. Dit schooljaar is Meester Hidde overgestapt van een school uit Nieuw-West naar een school in Zuidoost. "Ik kan veel leren over de cultuur van de leerlingen. In Zuidoost zijn veel kinderen met een Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese afkomst. Voor mij is dat het type school die mij past, ik hoef niet naar een school in Amsterdam Zuid."