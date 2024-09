Advertentie Het Verkeer nl Aanstaande zondag geen verkeer in de stad door Dam tot Damloop: "IJtunnel is voor de lopers"

Dit weekend doen er weer duizenden mensen mee aan de Dam tot Damloop. Daarom worden er in de hele stad, maar ook in Zaandam voorbereidingen getroffen. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de voorbereidingen van het evenement.

AT5

De Dam tot Damloop vergt niet alleen voor de lopers veel voorbereiding. Ook in de hele stad en in Zaandam worden gewerkt om de loop mogelijk te maken. “Het evenement heeft een grote impact op zowel Zaandam als Amsterdam, dus dat moet je proberen zo goed mogelijk in goede banen te leiden,” vertelt projectleider bij BUKO Stefan Vessies. Meer dan 300 verkeersborden Zijn team werkt al weken om alle verkeersborden te maken en te plaatsen door de stad om omleidingsroutes en afsluitingen aan te geven tijden het evenement, vertelt hij op de bedrijfswerf. "Hier staan 200 borden en aan de andere kant ook nog een meer dan 100 borden", vertelt hij. "Al met al heel wat", voegt hij toe.

Quote “In het centrum gaat het verkeer er vanaf 07:00 tot uiterlijk 18:00 uit" Jan Willem Mijderwijk - organisator

AT5

Feest bij de finish in Zaandam In Zaandam wordt gewerkt aan de opbouw van het terrein rond de finish. Na de race kunnen lopers en toeschouwers daar terecht in het Dam tot Dampark. “Het feestje wordt hier gevierd", vertelt organisator Jan Willem Mijderwijk. "Er staan zondag 46.000 deelnemers aan de start van de Dam tot Damloop", legt Mijderwijk uit. De race heeft gevolgen voor het verkeer in Amsterdam. “In het centrum gaat het verkeer er vanaf 07:00 tot uiterlijk 18:00 uit," zegt hij. Aan de hardlopers heeft hij nog een laatste boodschap: “Geniet vooral en kom fit over de finish. Als het warm is, pas je tempo aan en geniet vooral.” De IJ-tunnel vol hardlopers Ook de veiligheid van de lopers wordt in het weekend nauwlettend in de gaten gehouden. Verkeersleider Jacco Marselis en zijn team sluiten de IJ-tunnel tijdens de Dam tot Damloop af. "Flinke klus, maar we doen het graag." Komende zondag vanaf 07:00 tot 18:00 kan er geen verkeer door de tunnel. "Dan is de tunnel voor de lopers", voegt Marselis lachend toe. Kijk hier voor meer informatie over de bereikbaarheid tijdens de Dam tot Damloop.

AT5 doet zondag 22 september de hele dag live verslag van de Dam tot Damloop. Vanaf de start van de eerst wedstrijdlopers om 10.00 uur tot de laatste finishers om 17.00 uur is het evenement te volgen op tv.

Jacco Marselis in de verkeerscentrale - AT5