Onderzoek naar verdrinkingsdoden: gemeente kijkt of er nieuwe maatregelen nodig zijn

De GGD is bezig met een onderzoek naar het aantal verdrinkingsdoden in de stad en verwacht einde dit najaar met conclusies te komen. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de gemeente van belang om te kijken of er verbeterpunten moeten worden doorgevoerd voor de veiligheid rondom het water in de stad. "Zo kan het onderzoek openingen bieden voor het nemen van meer locatiegerichte maatregelen", aldus wethouder Melanie van der Horst.

Afgelopen jaar raakten er zo'n 156 personen te water. Dat is minder dan het geregistreerde personen het jaar daarvoor, namelijk 182. In 2021 ging het om 113 personen, een afname ten opzichte van 2020 (140). In 2019 lag het weer iets hoger met 146 personen te water en 2018 steekt er met kop en schouders bovenuit, toen ging de teller tot 182.

Uit geregistreerde gegevens van de brandweer blijkt dat er in de periode tussen 2018 en 2023 in totaal 1225 incidenten zijn geregistreerd in de stad van personen die op de een of andere manier te water zijn geraakt.

Onze stad heeft veel water. Zo hebben de 165 grachten in de binnenstad een totale lengte van 75 kilometer. Buiten de binnenstad is ook genoeg water: kilometers aan vaarroutes, plassen en meren. Jaarlijks raken er tientallen mensen (onvrijwillig) te water, met soms de verdrinkingsdood tot gevolg. Om hoeveel exacte verdrinkingen het gaat in de stad, houdt de politie niet bij, 'omdat het bijna altijd om ongelukken gaat'.

Voor het onderzoek vanuit de GGD naar de verdrinkingsdoden is dossieronderzoek nodig. "Doodsoorzaak verdrinking in de dossiers van de forensische lijkschouw betekent niet meteen dat dit in Amsterdamse wateren is gebeurd, maar ook in huis, zwembad, openbaar water buiten de grachtengordel of elders gebeurd kan zijn", aldus de gemeente.

Raadsvragen

Begin dit jaar stelde raadslid Daan Wijnants (VVD) schriftelijke vragen aan het college ter inzake van verdrinking in de Amsterdamse wateren. Wethouder Van der Horst geeft in een beantwoording van de schriftelijke vragen aan 'dit dossieronderzoek tijdsintensief is en niet versneld kan worden afgerond' voor de vragen die Wijnants aan de raad stelde. "Het onderzoek naar verdrinkingsdoden was al voor het stellen van deze raadsvragen gestart en wordt dit najaar verwacht", aldus Van der Horst.

Wijnants stelde onder andere de vragen of het gaat om een toename van verdrinkingsdoden in de stad en welke maatregelen reeds worden genomen vanuit de gemeente. Daarnaast vroeg Wijnants zich af wat de gemeente nog meer zou kunnen doen om slachtoffers te voorkomen. Omdat de GGD op dit moment nog druk bezig is met het onderzoek naar de verdrinkingsdoden, 'zijn er in deze fase nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor beantwoording van de gestelde vragen'.