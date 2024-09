Supportersvereniging Ajax vraagt fans nog niet te boeken naar Riga: "Het is nog niet officieel"

Veel Ajacieden verheugen zich op de wedstrijd FC RFS - Ajax in Riga aankomende 23 januari. Toch adviseert directeur Fabian Nagtzaam van Supportersvereniging Ajax supporters om niet te hard van stapel te lopen. "Het is natuurlijk fantastisch dat de fans de club in alle richtingen blijven volgen. Alleen is het nu nog te onzeker of de wedstrijd daar gespeeld gaat worden", aldus Nagtzaam.

Meerdere Ajacieden boeken op dit moment al een reis naar Riga of hebben al geboekt. Vanuit de thuisspelende club kwam recent het bericht naar buiten dat het nog niet zeker is dat de wedstrijd ook daadwerkelijk in Riga gespeeld kan gaan worden. Vandaar dat Ajax Fancare vandaag een bericht naar buiten bracht waarin zij benadrukken dat 'het nog niet bekend is waar de wedstrijd in januari gespeeld wordt'. Wat betekent dat voor de fans die al geboekt hebben?

Ander land?

"Mogelijk vindt deze niet plaats in Riga, maar wordt er uitgeweken. Dit kan ook een ander land zijn. We raden supporters dan ook aan om nog te wachten met het boeken van reizen", valt er op X te lezen. Nagtzaam laat aan AT5 weten op de hoogte te zijn van fans die al tickets hebben geboekt.

"Dit is altijd zo geweest, samen met een groep vrienden wordt er zo snel mogelijk geboekt, voordat de prijzen enorm oplopen", vertelt hij. "Dat is natuurlijk een mooi iets, maar op dit moment adviseren wij de fans wel echt te wachten, het is nog te onzeker."

De loting en de tijd werden eerder bekend gemaakt. Om 22.00 uur op 23 januari staat de wedstrijd gepland. Het is nu dus niet duidelijk of er ook echt in Letland gespeeld gaat worden door beide clubs. Voor de fans is het nog afwachten.

Acht duels

De run op de kaarten voor de Europa League-wedstrijden van Ajax waren gisteren zo goed als uitverkocht. Dit seizoen staan er acht duels op het programma in de groepsfase van de Europa League. Hierin wacht dus vier keer een vol stadion. Ajax begint op 26 september thuis tegen Besiktas, op 7 november thuis tegen Maccabi Tel Aviv, op 12 december thuis tegen SS Lazio en op 30 januari thuis tegen Galatasaray.