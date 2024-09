Overval bij woning aan Maasstraat, meerdere verdachten op de vlucht

Meerdere verdachten hebben deze avond rond 22.30 uur een overval gepleegd bij een woning aan de Maasstraat in Zuid. "Het gaat om een klein groepje die zijn gevlucht en die we nog steeds zoeken", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Volgens de woordvoerder is er bij de overval gedreigd met een steekwapen. Verder is het onduidelijk wat en hoeveel er buit is gemaakt. Over hoeveel verdachten het exact gaat, is niet bekend.

"De verdachten zijn gevlucht in de richting van de Uiterwaardenstraat en zijn nog niet gevonden", aldus de woordvoerder.