Na negen maanden is gaycafé Montmartre weer terug, nu als kroeg in de Reguliers

Eind vorig jaar verdween gaycafé Montmartre als een van de laatste lhbti-kroegen uit het populaire queer-uitgaansgebied aan de Amstel. Nu na negen maanden, is de zaak weer terug: onder dezelfde naam, maar in een andere straat.

Heel ver van de vorige plek zitten ze niet: om de hoek bij het Rembrandtplein aan de Reguliersdwarsstraat. Toch is het hier heel anders dan aan de Halvemaansteeg, zegt eigenaar Oscar Rookhuijzen.

Volgens Rookhuijzen komt dat onder meer doordat de kroeg nu veel kleiner is. "In het oude Montmatre kon er 200, 300 man naar binnen. Hier zit je met 70 man wel echt vol."

Sabbatical

Daarnaast wilde Rookhuizen weer op een plek zitten waar ook andere lhbti-kroegen zaten. "Op de Amstel had je er vroeger 7, nu zijn ze allemaal weg. De Reguliers heeft nog altijd de naam die die vroeger ook altijd had."

Toen Montmartre negen maanden geleden afscheid nam, was er al de intentie om op een andere plek terug te keren. Rookhuijzen, die sinds 2016 eigenaar is, was blij met een sabbatical. "Ik heb twee van mijn compagnons verloren in dat pand, ik krijg er weer kippenvel van, er moest gewoon een nieuwe start komen."