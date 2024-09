Rouwstoet en afscheidsspeech bij gedwongen vertrek uit broedplaats Surinameplein

Tientallen bewoners aan het Surinameplein moeten hun woningen en ateliers in broedplaats SUP verlaten. Een poging om het pand met zijn allen te kopen van verhuurder Vesteda is niet gelukt. Om dit verlies te verwerken is er een rouwceremonie opgezet om de plek en de tijd samen te herdenken.

Zeker tien jaar lang hebben de kunstenaars en creatievelingen in de woontoren Klokkenhof aan het Surinameplein kunnen wonen, maar op 22 september is het dan echt afgelopen. De bewoners moeten dan hun huis verlaten. Een rouwceremonie met spandoeken en muziek moet dit verlies een plekje geven. "Wij gaan afscheid nemen van dit pand in de vorm van een begrafenis", verklaart oud-bewoner Anne Marie Westerveen.

Het pand is in slechte staat en moet eerst een renovatie van een half jaar ondergaan, waarna de kunstenaars weer tijdelijk terug kunnen keren naar hun creatieve broedplaats. Het probleem is dat ze er dan niet meer mogen wonen. De oud-bewoners zijn verdrietig, maar ook dankbaar dat ze hier hebben mogen wonen. "Ik heb gisteren een afscheidsritueel in mijn studio gedaan en voornamelijk heel veel dankbaarheid gegeven", vertelt Romy, die er al tien jaar woont. Aankoop pand De plannen van Vesteda waren altijd helder: het pand slopen om daar een nieuw pand neer te zetten. Maar deze plannen zijn van de baan omdat de woontoren Klokkenhof tot gemeentelijk monument is verklaard. Slopen mag dus niet meer. De bewoners van SUP proberen gezamenlijk het pand over te kopen van Vesteda, maar dat lukt tot dusver niet. Eerder liet Vesteda weten het een 'sympathiek' plan te vinden, maar wilde geen toezeggingen doen. De bewoners van het pand geven nog niet op en hopen het pand alsnog aan te kopen ofwel een ander pand te realiseren.