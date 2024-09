Meer ruimte voor fietser en voetganger op de De Clercqstraat: "Voldoet niet meer aan de vraag van nu"

Daarnaast worden er ook twee bruggen gerenoveerd. "De Ritsaert ten Catebrug en de Rijckerbrug gaan wij renoveren zodat ze minimaal weer dertig jaar meekunnen", vertelt van den Berg. "Brug 108 doen wij op een later moment en de Wiegbrug is nog in goede staat.

Er staat een hoop te gebeuren tijdens de werkzaamheden op de De Clercqstraat. Er is te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers, het tramspoor is versleten, de haltes zijn te klein, en de kabels en leidingen moeten vervangen worden. "Wij pakken de straat aan," zegt Van den Berg, "omdat het niet meer voldoet aan de vraag van nu."

"Anders moet je lekker in Diemen of Weesp gaan wonen"

De meningen over de werkzaamheden verschillen nogal. "Ik moet nu steeds omlopen. En ze zijn heel lang bezig", vertelt een voorbijganger. Een ondernemer merkt het in zijn fietsenwinkel: "Het is natuurlijk niet de eerste keer. Dat merk je aan je kassa."

Anderen zijn wat positiever gestemd: "Ik hoop dat er meer zijn die snappen dat er af en toe wat moet gebeuren en dat het even overlast veroorzaakt. Anders moet je lekker in Diemen of Weesp gaan wonen." Een buurtbewoonster vult aan: "Ik ben gewoon Amsterdamse en weet: dit moet met regelmaat."

En de werkmannen zijn zoals altijd weer in een goede bui: "Het is Amsterdam. In Amsterdam werken is altijd super leuk." Een ander sluit af: "Wij maken er wel een bende van, maar uiteindelijk knapt het wel weer op. En dat vind ik het mooie van mijn werk: dat het altijd een beetje mooier wordt."