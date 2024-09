Lelystad gelooft heilig in bouwplannen voor 2025

RPO

De gemeente Lelystad is er zeker van dat het lukt om volgend jaar 737 nieuwe woningen op te leveren. Het aantal is in de nieuwste woningbouwprognose iets verhoogd ten opzichte van enkele maanden terug.

In april ging het college van burgemeester en wethouders nog uit van 690 nieuwbouwwoningen in 2025. Dat aantal valt dus iets hoger uit. Wethouder Dennis Grimbergen zegt geen signalen te hebben dat bouwbedrijven de prognose niet zullen halen.

Voor 2026 staat nu voor zeventig procent vast dat er 1.607 huizen worden opgeleverd. Daarmee zou Lelystad de doelstelling uit het raadsakkoord van 1.400 huizen per jaar halen.

Dit jaar 337 woningen

Dit jaar worden er 337 woningen opgeleverd, waarvan 210 door woningbouwstichting Centrada. Het merendeel is momenteel in aanbouw in het gebied Campus Midden, tegenover de brandweerkazerne.

Uit de woningbouwrapportage blijkt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 415 vergunningen zijn afgegeven, vergeleken met 86 in dezelfde periode van vorig jaar. Hiervan zijn er 323 appartementen, waarvan Centrada er 260 huurappartementen wil bouwen in de Zuiderzeewijk.

Volgens Grimbergen is de stijging in het eerste halfjaar te danken aan het huidige college, dat de achterstand met vergunningen en bestemmingsplannen heeft weggewerkt.

Nieuwe locaties

De gemeente verwacht binnenkort met Centrada een overeenkomst af te sluiten voor nog eens 107 huurwoningen in de wijk Hanzepark, tegenover het station. De bouw moet al in december beginnen. Ook dit jaar begint een aanbestedingsprocedure voor een ander deel in het Hanzepark voor woningbouw in de komende jaren.

Tot het stationsgebied rekent de gemeente ook de locatie van het zwaar vervallen gebouw van Getronics in de Botter. Wethouder Grimbergen verwacht dat herontwikkeling niet eerder dan in 2027 of 2028 aan de orde is. Er moet nog overeenstemming worden bereikt met de eigenaar.

Arbeidsmigranten

Dit najaar moet duidelijk worden of een project voor huisvesting van 2.500 arbeidsmigranten naast het Van der Valk-hotel haalbaar is. Hetzelfde geldt voor dat voor 600 werknemers in het toekomstige stadsdeel ZuiderC. Hierover lopen gesprekken met initiatiefnemer LevelOne en het Rijksvastgoedbedrijf, dat de meeste grond in ZuiderC bezit.