Artis publiceert toekomstplannen tot 2030: groene parkeergarage en minder focus op dieren

De ervaring van de bezoeker lijkt in de plannen de belangrijkste inzet. Er staan daarom verschillende aanpakken op het programma om bijvoorbeeld de ingangen te verbeteren, en het gemak en plezier van een parkbezoek te vergroten. Een duurzamere aanpak staat hierin ook centraal, wat leidt tot een opvallend plan: Park & Sail. Artis wil kijken of er bij het Entrepotdok een mogelijkheid is om een steiger te creëren, waar boten aan kunnen leggen. De hoop is dan dat er alternatief wordt geboden voor bezoekers die nu nog met de auto komen.

De plannen die in een document van ruim tweehonderd pagina's staan met als titel 'Masterplan 2030' zijn uiteenlopend van grote aanpassingen, en tegelijkertijd ingrepen op detailniveau zoals de kleur van de bankjes in het park. Voor Artis zelf zijn de relevantste doelstellingen de bezoekersgroei naar 2 miljoen per jaar, met in het verlengde daarvan ook een breder publiek aantrekken.

Artis is op veel vlakken heel concreet, maar op het gebied van de rol van de dieren binnen het geheel is het niet enorm gedetailleerd. Ze streven ernaar om meer ruimte voor dieren te creëren, door 'slim om te gaan met beschikbare ruimte zoals bijvoorbeeld meer de hoogte te gebruiken'. Artis wil de komende jaren minimaal één nieuw verblijf per jaar openen en daarnaast één verblijf vernieuwen.

Er zal geprobeerd worden om meerdere diersoorten in één verblijf samen te laten leven en daarnaast moet de plantencollectie meer samengaan met de diercollectie. Artis wil namelijk steeds minder focus leggen op alleen de dieren. 'De focus van Artis verandert, van minder sec dierentuin ‘aapjes kijken’ naar de ‘natuur ervaren’ in de volle breedte.'

Kritiek

Vanuit de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren komt stevige kritiek op de plannen. Eerder stelden ze al voor om van Artis een openbaar stadspark te maken, maar dat werd afgewezen door het college.

Aandacht voor de dieren in de toekomstplannen van Artis zelf is er, volgens de PvdD, niet voldoende. "Het is schandalig dat we zo lang hebben moeten wachten op een plan waar geen enkele concrete maatregel in staat waar de opgesloten roofvogels, chimpansees en giraffes in Artis wat aan hebben", aldus fractievoorzitter Anke Bakker. "En het college neemt de holle statements blijkbaar aan voor zoete koek."

Volgens de PvdD heeft Artis te weinig oog voor het dierenwelzijn in de plannen en wordt er gezocht naar manieren om het element van gevangenschap voor het oog van de mens te verdoezelen. "Het aanpassen van de verblijven is vooral gericht op het verhogen van de visuele aantrekkelijkheid voor bezoekers", reageert de PvdD. "Maar je kunt gevangenschap niet camoufleren – of het nu gaat om een kooi, hek, glas, net of water. Opgesloten blijft opgesloten."

Op 26 september zal er een debat plaatsvinden over de plannen van Artis in de commissievergadering Mobiliteit, Openbare ruimte en Water. Het debat zal starten om 13.30 uur.