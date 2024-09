60 jaar Turkse gastarbeiders in Nederland: rondreizende tentoonstelling vertelt hun verhaal

Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland kwamen. Nederland en Turkije tekenden een contract om arbeiders te werven. De gastarbeiders kwamen te werken in de fabrieken en op het land onder vaak zware omstandigheden. Een expositie op het Mercatorplein in West vertelt het verhaal van zestig jaar Turkse migratie.

Emre Ünver is stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West. Zijn opa kwam in 1968 naar Nederland, zijn vader volgde in 1974. "Ik ben de eerste van de familie die in 1981 in Amsterdam geboren is." De foto van de Amsterdamse politicus hangt groot op het Mercatorplein, omringd door de gezichten van eerste generatie Turkse migranten, hun kinderen en kleinkinderen.

De opa van Ünver kwam via België terecht in Amsterdam. Hij kreeg een baan bij de Ford-fabriek in de Westhaven. "Mijn vader en mijn ooms waren - na de gezinshereniging - allemaal medewerkers van de Ford-fabriek. Een andere oom zat bij de NDSM-werf. Voor de gezinshereniging woonden ze in de pensions. Je kent het wel, bedden die werden gedeeld. De ene ploeg sliep er overdag als de andere ploeg aan het werk was. Als die arbeiders terug kwamen gingen de anderen werken."