Eigenaar tabakswinkel werkt overvaller tegen de grond: "Hij was op het verkeerde adres"

De overvaller die vanmorgen werd opgepakt na een overval in de Jodenbreestraat, had gedreigd met een groot mes. Klanten achtervolgden hem daarna samen met de eigenaar, die de verdachte op het Waterlooplein tegen de grond konden werken.

Vlak voordat de eigenaar hem kon tackelen, had hij net het mes weggegooid. "Toen wist ik eigenlijk dat hij geen mes meer had", zegt de eigenaar. "En toen was ik vrij om te doen wat nodig was. Hij was bij het verkeerde adres in dit geval."