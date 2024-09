Twee doden in woning in Nieuw-West, vermoedelijk moeder en zoon

De politie heeft gisteren de lichamen van een man en een vrouw aangetroffen in een woning aan de Nolensstraat in Nieuw-West. Vermoedelijk gaat het om een moeder en haar zoon, laat een woordvoerder van de politie weten. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf, maar wat er wel is gebeurd wordt onderzocht door de recherche.

AT5

De politie trof het tweetal aan nadat een van de buren het niet helemaal vertrouwde. Hierop kwamen agenten ter plaatse en forceerden de deur. De vrouw is vermoedelijk al een tijd geleden overleden, en de man mogelijk op een later moment, zegt een politiewoordvoerder. "Vorige week heeft hij nog contact gehad met zijn persoonlijk begeleider." Hoe de twee om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk, maar van een misdrijf lijkt dus geen sprake. De politie heeft een onderzoek ingesteld. 'Heftige geur' Buren bevestigen aan AT5 dat het gaat om een moeder en haar volwassen zoon. Ze hadden de vrouw al 'heel lang niet meer gezien' en maakten zich zorgen. Ook vanwege de vele maden in het trapportaal, die afkomstig waren uit de woning van de vrouw.



Hierop besloot een van de buren melding te doen bij de politie. Toen agenten eenmaal ter plaatse waren, kwam er een 'heel heftige geur' uit de woning, zegt een buurvrouw. "Een buurman had een week geleden ook al een hele nare geur geroken in zijn wc, maar waarschijnlijk dachten ze dat het iets met de riolering was. Ikzelf loop dagelijks langs haar deur, maar ik had eerder niks geks geroken." Volgens de buurvrouw waren het 'hele vriendelijke, rustige mensen', die 'niet heel veel bezoek kregen'.

Deur verzegeld Nolenstraat AT5

Nolenstraat Amsterdam West AT5 Volgende

Het gebeurt vaker dat mensen een tijd onopgemerkt dood in huis liggen. Zo vonden agenten vorig jaar december in een woning in Zuidoost het lichaam van een bewoner die op dat moment vermoedelijk al drie jaar dood was.