Mbarki zet in strijd tegen toerist in op leefbaarheid, want aantal beheersen 'wordt moeilijk'

Amsterdam wil niks liever dan het aantal toeristen terugdringen naar maximaal 20 miljoen, maar ondanks de tientallen maatregelen wil dit niet lukken. Wethouder Sofyan Mbarki zet daarom in op het bevorderen van de leefbaarheid: "We zeggen niet: toeristen zijn niet meer welkom. Voor een deel horen ze er ook bij. We zijn een open stad. Daar zijn we ook trots, daarom nemen we ook maatregelen om het in wijken leefbaar te houden."

Of de eerlijke boodschap dan ook niet richting de binnenstadbewoner is: als het kabinet niet het aantal vluchten beperkt, dan blijft de drukte? Mbarki: "Het wordt moeilijk, maar we kunnen er samen alles aan doen om de leefbaarheid te bevorderen."

Eigenlijk is vriend en vijand het erover eens. Er is één maatregel die wel voor het terugdringen van het massatoerisme kan zorgen: het beperken van het vliegverkeer op Schiphol, maar het nieuwe kabinet wil daar niet aan. "Wij worstelen al heel lang met de budgetvluchten. Je kan vrij makkelijk naar Amsterdam komen. Wij gaan niet stoppen met het nemen van maatregelen, ondanks dat er weerstand is", zegt de wethouder.

Na een coronadip is Amsterdam hard op weg om records te verbreken wat betreft het aantal toeristen. De stad wil eigenlijk niet meer dan 20 miljoen toeristenovernachtingen per jaar, maar dat aantal wordt alweer overschreden. In 2022 was er - na de coronadip - sprake van een sterke stijging (naar 18,2 miljoen) en in 2023 waren er 22,1 miljoen overnachtingen.

Ook deze zomer was het weer druk in met name de binnenstad. "We zijn er niet door verrast. Volgens mij hebben we eerder ook al gezegd: daarom is het nodig om maatregelen te nemen. De drukte door toerisme is een internationaal probleem. Ik lees deze zomer bij dagelijks artikelen van een andere Europese stad die met hetzelfde worstelt. We zijn als Amsterdam best vroeg begonnen met het nemen van maatregelen."

Hij vervolgt: "Het is niet een kwestie van alleen focussen op de aantallen, maar ook op de leefbaarheid. Het vraagt continu om nieuwe maatregelen."

Nieuwe maatregelen

Mbarki zinspeelt op nieuwe maatregelen eind dit jaar. "Ik kan nog niet zeggen welke. We blijven creatief genoeg. Ik kan u garanderen dat als we in december met maatregelen moeten komen, we dat ook doen."

En: "Het is een kwestie van lange adem. We hebben nu ruim honderd maatregelen. We zijn continu aan het nadenken of er meer nodig is. Ik hoor van bewoners in het Wallengebied dat de combinatie van het blowverbod en de verkorte sluitingstijden van de horeca effect heeft. We draaien aan heel veel knoppen. Zo komt er per 1 januari 2025 komt er een verbod op touringcar in de binnenstad. We moeten alleen wel eerlijk zijn: het is geen makkelijk probleem, we zien het in heel Europa."

Hij besluit: "Wij nemen als Amsterdam maatregelen, maar je ziet in de provincie en regio dat er soms tegengestelde beweging ontstaat. Het moet beter gecoördineerd worden. Een minister kan ons ook helpen richting Europa. Het is niet een lokaal probleem. Er zijn meer landen in Europa die ermee worstelen. Hoe meer coördinatie, hoe beter."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek, waarin Mbarki ook ingaat op het belang van mbo-onderwijs en of Amsterdam nog wel terug kan naar het 'dorpse' gevoel nu de stad gebukt gaat onder internationaliseringen.