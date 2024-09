Oud-danser Nationale Ballet Michaela DePrince (29) overleden

Ballerina Michaela DePrince, die jarenlang danste voor Het Nationale Ballet, is op 29-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar team vanavond 'met pijn in het hart' bekendgemaakt in een bericht op Instagram.

In de verklaring schrijft haar team dat DePrince met haar kunst 'ontelbare harten raakte' en dat ze 'een onuitwisbare indruk achterlaat in de balletwereld en daarbuiten'.



DePrince kreeg al op jonge leeftijd veel voor haar kiezen. Zo verloor ze als peuter beide ouders in haar geboorteland Sierra Leone, waarna ze werd geadopteerd door een Amerikaans stel. Ook op dansgebied kreeg ze al vroeg tegenslagen te verduren: meermaals werd ze gediscrimineerd vanwege haar huidskleur en de witte vlekken op haar huid.

Dat weerhield haar er niet van om haar droom na te jagen: professioneel balletdanseres worden. Ze reisde naar Europa, om zich in 2013 te voegen bij het juniorgezelschap van Het Nationale Ballet. In de jaren die volgden, debuteerde DePrince in de hoofdrol van 'Notenkraker en Muizenkoning' en schopte ze het tot tweede soliste. In 2022 vertrok ze uit Amsterdam en sloot ze zich aan bij het Amerikaanse Boston Ballet.

Beyoncé en Madonna

DePrinces talent bleef ook in Hollywood niet onopgemerkt. Zo figureerde ze in een video van Beyoncé en kocht Madonna de filmrechten van haar autobiografie.

Het Nationale Ballet reageert vanavond 'verslagen en met grote droefheid' op het nieuws over de dood van DePrince. "Michaela is ons veel te vroeg ontvallen." Waaraan DePrince is overleden, is niet bekendgemaakt.