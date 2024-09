Krokettenlegende en banketbakker Cees Holtkamp geridderd

Een enorme verrassing vanochtend voor banketbakker Cees Holtkamp, die vandaag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt een onderscheiding voor zijn inzet als banketbakker, nu hij vandaag precies zeventig jaar in het vak zit. Locoburgemeester Marjolein Moorman overhandigde het lintje tijdens een surpriseparty.

Maar dat hij een onderscheiding heeft gekregen, komt niet alleen doordat wat hij maakt lekker is. Hij heeft in de zeventig jaar dat hij het vak beoefent ook talloze studenten begeleid en daarmee zijn kennis doorgegeven.

Meer dan verdiend, vinden de klanten die in de rij staan voor de beroemde taartjes en kroketten "Was hij niet al geridderd?", vraagt een klant zich af. "Dit is overduidelijk de beste bakker van Amsterdam." Een ander: "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kom hier elke week."

"De Vijzelgracht is veel veranderd, maar Holtkamp is nooit veranderd"

"We konden niet eens een lening krijgen bij de bank, omdat er geen vertrouwen was in de buurt. "Haar man vult haar weer aan: "De buurt zou aan weerzijden worden gesloopt ten behoeve van parkeerterreinen. Maar we deden het toch."

Volgens de locoburgemeester verdient Holtkamp het lintje ook voor zijn durf en doorzettingsvermogen. "De Vijzelgracht is natuurlijk best wel veranderd, maar Holtkamp is nooit veranderd. Het hoort bij Amsterdam en daar zijn we trots op."