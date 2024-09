Miniserie Snorder #5: De alziende tramconducteur

In de serie Snorder verzamelt presentator Waldy van Geenen zoveel mogelijk goede gesprekken met gewone Amsterdammers die hij van a naar b rijdt. Deze week stapt GVB-tramconducteur Hossain Tahiri in. Hij is op weg van Noord naar Oost om te 'chillen' met zijn neef.

"Wij zitten achterin", begint Hossain over zijn werk. "Sommige mensen denken dat wij tramconducteurs alleen maar kaartjes verkopen, maar we doen veel meer. We geven reisadvies, maar we zitten er ook voor de veiligheid." Bij het bus-stationnetje achter het winkelcentrum Boven 't Y stapt hij in de snorder, met de Insulindeweg in Oost als eindbestemming. "Als wij achterin zitten, demotiveren wij automatisch potentiële zakkenrollers. Ik heb ze wel eens in de tram gezien, we weten ook precies waar ze instappen. Vaak op de drukke plekken."

Volgens Hossain volgt er, als er een zakkenroller is gezien, een snel een-tweetje tussen hem en de bestuurder. "Ik vraag dan even of hij bij de volgende halte de deuren even dicht wil houden, en dan roep ik om at er een technische storing is of zo. Zolang de zakkenrollers, maar niet weten dat ze gesnapt zijn. En dan halen we OV-zorg erbij, dat is soort van onze OV-politie."