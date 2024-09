Wachttijd van zeker twee uur voor Poentunnel: gemeente adviseert niet meer te komen

Geldtunnel, Keizerssnee en dus de Poentunnel; het zijn allemaal bijnamen voor de tunnel die loopt tussen het voormalige bankgebouw de Bazel, waar nu het stadsarchief zit, en de oude Vijzelbank. De tunnel onder de Keizersgracht is 3,5 meter breed en 50 meter lang en is zover bekend de enige tunnel in Amsterdam die onder een gracht loopt.

De ingang van de tunnel was lange tijd dichtgemetseld, maar speciaal voor Open Monumentendag is de ingang weer vrij gemaakt. Het thema van dit jaar is namelijk de Ondergrondse Stad. Dit weekend zijn er zo'n 50 locaties in Amsterdam geopend die normaal gesloten zijn voor publiek.

Maar wie vandaag een kijkje wil nemen in de Poentunnel moet nog langer wachten dan voor een ritje in de Python in de Efteling. Volgens de gemeente is de wachttijd zeker twee uur. De rij loopt dan ook vanaf de hoofdingang van het stadsarchief, op de Vijzelstraat, helemaal de hoek om naar de Keizersgracht. "Door de grote belangstelling voor de Poentunnel raden we bezoekers van de Open Monumentendag Amsterdam vandaag niet meer naar De Bazel te komen."

Andere locaties

Morgen is de Poentunnel ook nog open voor bezoek, net als 49 andere locaties in de stad. Zo kan je een kijkje nemen in atoomschuilkelders, bijvoorbeeld bij het Weesperplein, is de scheepswerf van Damen geopend of kan je de werkzaamheden aan het aquarium van Artis bewonderen.

AT5 nam in aanloop naar Open Monumentendag een kijkje in de Poentunnel: