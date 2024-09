Man met mes overvalt restaurant bij Nieuwmarkt

Een man heeft vanavond een restaurant in de Snoekjessteeg, vlak bij de Nieuwmarkt, overvallen met een mes. De man is daarna gevlucht, de politie zoekt op dit moment naar hem in de omgeving.

De man kwam rond 19.30 uur het restaurant binnen met het mes en wilde geld hebben. Of de overvaller ook daadwerkelijk buit heeft gemaakt kan de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Op het moment van de overval zaten er meerdere gasten in het restaurant. Er vielen geen gewonden.

Na de overval vluchtte de man via de Oude Schans in de richting van de Kalkmarkt. De politie zoekt in de omgeving naar de verdachte. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of die meer weten over de overval, worden gevraagd om zich te melden.