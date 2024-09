De Spot: Tony is de zingende patatman van Cruquiuseiland

"Vroeger stond ik een kwartslag gedraaid", legt hij uit terwijl hij voor zijn kraam op de J.M. van der Meylaan staat. De container waarin hij zit wijst nu de richting van de autoweg, beter vindt Tony. Nu heeft hij in elk geval meer overzicht over wat er allemaal gaande is op het stukje straat dat niet echt een pleintje is, maar wel fungeert als trechter richting Zeeburg en de Indische Buurt. "In 38 jaar heb ik veel zien veranderen hier. Vroeger was hier een industrieterrein, nu staan er allemaal huizen."

Tony kwam lang geleden op vakantie naar Nederland vanuit India, hij ontmoette hier een vrouw met wie hij gelukkig was. "Dina Catherina Zonderman heette ze, we waren ook getrouwd. Het was haar idee om hier een snackbar te beginnen. Ze had een keer laat 's avonds trek in een patatje en kwam erachter dat er niet veel in de buurt zat." In 1999 overleed Dina aan baarmoederhalskanker en Tony vervult elke dag nog haar wens. "Zij wilde dat ik doorging met de patatzaak. Ik kom hier naartoe en heb het naar mijn zin tijdens mijn werk, maar eigenlijk mis ik haar wel elke dag."