Urenlang in de rij voor bezoek aan de Poentunnel: "Vind het heel bijzonder om het te gaan zien"

Lange rijen wachtende bezoekers zondagochtend voor de Poentunnel. Het is de tweede dag dat het publiek zich in groten getale verzamelt voor het monument. Gisteren trok de tunnel zo'n 1500 bezoekers. Waar de rij gisteren al zo'n twee uur duurde, staat er nu al een twee keer zo'n lange rij tot aan de Spiegelstraat met een wachttijd van meer dan 3,5 uur. De organisatie adviseert dan ook niet meer te komen.

Naast de Poentunnel is er ook grote belangstelling voor de Schuilkelder onder het metrostation Weesperplein. "We raden bezoekers daarom ook aan naar bijvoorbeeld woon-werkpand Tetterode of de Centrale Markthal te gaan", aldus de organisatie van Open Monumentendag.

"Ik vind het wel heel bijzonder om het te gaan zien", aldus een bezoeker die al 1,5 uur in de rij staat. Maar niet iedereen heeft dat ervoor over. "Ik was wel van plan te gaan, maar toen bleek dat we drie uur moeten gaan wachten, en dat gaan we niet doen."

Een voorbijganger laat aan AT5 weten zich te verbazen over de extreem lange rij op deze vroege ochtend. De rij lijkt bovendien steeds langer te worden. "Vandaag verwachten we een vergelijkbare drukte. Vanwege de grote belangstelling voor de Poentunnel roepen wij bezoekers op om andere monumenten te bezoeken", aldus de organisatie van Open Monumentendag.

"We verwachten meer dan 50.000 bezoekers te verwelkomen in totaal"

De organisatie laat aan AT5 weten 'blij te zijn met dit succes'. "Het grote bezoekersaantal toont aan dat er grote interesse en belangstelling is voor de Amsterdamse monumenten en ons erfgoed. We verwachten meer dan 50.000 bezoekers te verwelkomen in totaal."

Monumenten

De Poentunnel is een van de monumenten die dit weekend tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen is, en blijkt toch wel een van de favorieten te zijn. De tunnel loopt onder de Keizersgracht en is 3,5 meter breed en 50 meter lang. Voor zover bekend is het de enige tunnel in de stad die onder een gracht loopt.

Er zijn nog 49 andere locaties in de stad te bezoeken vandaag. Zo kan je een kijkje nemen in atoomschuilkelders, bijvoorbeeld bij het Weesperplein en is de scheepswerf van Damen geopend.

Wie geen geduld heeft om in de rij te staan, dit item maakten we deze week over de Poentunnel: