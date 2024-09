Acht aanhoudingen bij protest van aanhangers Ajax op Leidseplein

De politie heeft acht mensen aangehouden bij ongeregeldheden rondom het Leidseplein zondagmiddag. Honderden Ajax-supporters demonstreerden op het Leidseplein en bij het hoofdbureau van de politie op de Elandsgracht. Aanleiding waren aangekondigde politiestakingen tijdens wedstrijden van Ajax, waardoor die niet konden doorgaan. De Mobiele Eenheid greep in, met onder meer wapenstokken. Rond 16.30 uur leek de rust wedergekeerd. Een aantal supporters is aangehouden, maar hoeveel precies kan de politie nog niet zeggen.

Vervolgens vertrok de groep naar de Elandsgracht, waar de sfeer grimmig werd. Enkele demonstranten tilden een dranghek en een fiets boven hun hoofd en kwamen daarmee dreigend op de ingang van het hoofdbureau af, waar agenten paraat stonden met honden. Ook wierpen supporters onder meer een fiets tegen een politiebusje en gooiden ze kliko's op straat. De ME kwam al snel in actie om de supporters te verdrijven. Zo'n twee uur na het begin van de demonstratie was de situatie weer onder controle. Door de acties reed een aantal trams tijdelijk een aangepaste route.

Locoburgemeester Marjolein Moorman heeft geen goed woord over voor de supporters en noemt het in een reactie 'ongelofelijk triest' dat zij 'zich zo hebben misdragen in onze stad'. Voetbalplezier moet voorop staan, vervolgt ze, maar 'dit gedrag laat zien dat het helaas niet zonder politie-inzet kan. Terwijl we de politie zo hard nodig hebben voor andere zaken'.

Een woordvoerder van Ajax zegt in een reactie dat de club 'de vernielingen en het plegen van andere strafbare feiten vanzelfsprekend afkeurt'.

'Helemaal klaar mee'

De afgelaste wedstrijd van deze zondagmiddag tegen Utrecht is de tweede wedstrijd die Ajacieden in korte tijd hebben moeten missen vanwege politiestakingen.

In het statement dat deze week werd gedeeld zijn de supportersclubs duidelijk: de maat is vol. "Wij, Ajax-supporters, zijn er helemaal klaar mee dat de wedstrijden van Ajax continu doelwit zijn van dit soort politieacties", viel er te lezen. "Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden ingehaald worden op ongunstige dagen en tijdstippen."

Zo verliep het protest op het Leidseplein vanmiddag: