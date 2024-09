Ajax-fans verzamelen zich op het Leidseplein uit protest tegen politiestakingen

De afgelaste wedstrijd van deze zondagmiddag tegen Utrecht is de tweede wedstrijd die Ajacieden in korte tijd hebben moeten missen vanwege politiestakingen.

In het statement dat deze week werd gedeeld zijn de supportersclubs duidelijk: de maat is vol. "Wij, Ajax-supporters, zijn er helemaal klaar mee dat de wedstrijden van Ajax continu doelwit zijn van dit soort politieacties", viel er te lezen. "Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden ingehaald worden op ongunstige dagen en tijdstippen."

De gemeente liet eerder aan AT5 weten de aangekondigde demonstratie 'gezien te hebben, deze serieus te nemen en alert te zijn'.

Wedstrijden afgelast

De wedstrijd voor deze zondagmiddag werd afgelast door de Amsterdamse driehoek. Om die reden demonstreren de supporters deze zondag om precies die tijd, 14.30 uur, op het Leidseplein. "Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden ingehaald worden op ongunstige dagen en tijdstippen", aldus de AFCA Supportersclub.

Een woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politieacties vertelde de boosheid van de Ajax-supporters te begrijpen. Wel gaf hij aan dat de actie niet gericht is op één club, Ajax.