Advertentie Amsterdamprijs voor de Kunst nl OTION, House of Hopelezz en George Adegite zijn genomineerd voor de A'damprijs voor de Kunst

Op 22 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. Dé kunstprijs van Amsterdam die wordt toegekend aan kunstenaars, organisaties of kunstprojecten die een bijzondere bijdrage leveren aan de stad. In de video stellen we de genomineerden voor de Stimuleringsprijs aan je voor.

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën. Zo is er een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor het beste culturele werk en een prijs voor bewezen kwaliteit. De winnaars worden door de jury gekozen en ontvangen een geldbedrag van € 35.000. Dit jaar maken de artiest OTION, draghouse House of Hopelezz en illustrator George Adegite kans in de categorie Stimulerinsgprijs. George Adegite George Adegite is illustrator, schrijver en creatief strateeg. Met zijn gratis stripserie SiMSALABiMS legt hij verhalen vast uit zijn buurt en de Bijlmer. Niet alleen zijn wijk, maar de hele stad inspireert hem: "De taal die hier wordt gesproken, de samenstelling die wij hier hebben. Als ‘SiMSALABiMS’ bijvoorbeeld in Rotterdam zou zijn, dan zou het er heel anders uitzien", vertelt Adegite.

George Adegite - AT5

House of Hopelezz Ook House of Hopelezz is genomineerd voor de Stimuleringsprijs. Ze is met haar 20 jaar het oudste draghouse in de stad. De jury waardeert hoe ze de queer gemeenschap in de stad op verschillende manieren samenbrengen en hoe ze kunst en activisme combineren. "We gebruiken drag om onze boodschap over te brengen. Zoals het bestrijden van discriminatie tegen de queer-gemeenschap en sekspositief zijn", legt dragqueen Jennifer Hopelezz uit.

Taka Taka en Jennifer Hopelezz van House of Hopelezz - AT5

OTION De derde genomineerde is artiest OTION. De jury ziet in hem een veelzijdige kunstenaar, die de grenzen van de kunstdisciplines overstijgt met zijn werk. Zo is hij onder andere performer, muzikant en componist. "Mijn werk gaat over mens zijn. Ik gebruik water en waterlichamen zoals zeeën, oceanen, rivieren als metafoor om naar het leven te kijken en over het leven te praten", aldus OTION. De uitreiking Wie de Stimuleringsprijs wint en een geldbedrag ontvangt van 35.000 euro en het sculptuur 'Skyline remix' van Tim Breukers, wordt bekendgemaakt op 22 oktober.

OTION - AT5

AT5 stelt alle genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst aan je voor. De portretten zijn terug te zien op AT5.nl/amsterdamprijs Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.