Damsko aflevering 47: Ander bier & patriottisme

Kansen is het thema van deze week in Damsko. De een grijpt kansen aan, de ander mijmert over gemiste kansen en dingen die anders hadden gekund. Al met al is het een hoopvolle verzameling van Amsterdammers deze week, want wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze uiteindelijk toch doen waar ze gelukkig van worden.

Deze week staat Sebastiaan Zoet in de spotlight. Hij is sinds iets langer dan een maand de eigenaar van biermerk Queer Beer. Met bier gemaakt door Queer met een apart smaakje wil hij de bierwereld inclusiever maken. Die is volgens hem namelijk te veel gericht op heteromannen. In de serie ‘Snorder’ pikt Damsko elke week Amsterdammers op die van A naar B moeten, in ruil voor een goed gesprek. Deze aflevering stapt Karen in, die naar de verjaardag van haar kleinzoon gaat. Hij is sinds kort ingetrokken in een appartementje vlakbij haar, maar als het aan haar ligt bezoekt hij haar bij lange na niet vaak genoeg.

In de rubriek ‘De Kaart’ leren we Tumbush kennen. Haar ouders zijn afkomstig uit Zuid-Soedan. Zelf keerde ze in 2012 terug naar het land, één jaar nadat het onafhankelijk werd en zich afscheidde van Soedan. Volgens Tumbush was het een magische tijd, mensen waren enthousiast en er heerste volgens haar een ongeëvenaard saamhorigheidsgevoel. "Je wilde daardoor echt je steentje bijdragen aan het welvaren van het land, er was een goed gevoel van patriottisme bij iedereen." Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.