Veiligheidsgevoel verkeer neemt af: "Versterkt door opkomst elektrische vervoersmiddelen"

Uit een onderzoeksrapport van databedrijf Cyclomedia blijkt dat bijna de helft van de Amsterdammers (45 procent) zich onveilig voelt in het verkeer. Daarmee staat de stad op plek vijf van de in totaal 39 Europese steden met de grootste verkeersonveiligheid. Aan het onderzoek deden in totaal 11.982 respondenten mee, waarvan 305 Amsterdammers. De oorzaak zou vooral liggen in de opkomst van nieuwe vervoersmiddelen zoals e-bikes. Wethouder Melanie van der Horst zegt volgens het bedrijf de zorgen "helaas heel goed te herkennen."

Het gevoel van onveiligheid in Amsterdam neemt volgens het databedrijf jaarlijks toe. In 2023 voelde 41 procent van de Amsterdammers zich onveilig. Een toename ten opzichte van 2022, toen was dit nog 28 procent. "Deze trend wordt versterkt door de opkomst van nieuwe elektrische vervoersmiddelen", aldus Cyclomedia.

Volgens 83 procent van de Amsterdammers is de verkeersveiligheid verslechterd, omdat de infrastructuur niet is aangepast aan nieuwe vervoersmiddelen. Het gaat hier dan over onder andere e-bikes, bakfietsen en e-scooters. Op de huidige fietspaden in de stad voelt 56 procent van de respondenten zich onveilig. "Als deze verbreed worden en wandelroutes worden verbeterd, geeft 61 procent van de Amsterdammers aan vaker de fiets of de benenwagen te nemen in plaats van de auto", aldus het onderzoeksbureau.

Advies aan stadsbestuur

Om de verkeersveiligheid in de stad te vergroten zijn er verschillende aandachtspunten die volgens Amsterdammers zouden helpen. Zo is 70 procent voor een betere scheiding tussen weg, fietspad, busbaan en tramspoor. Meer dan de helft (51`procent) is voor verbetering van fietspaden.

Een minderheid (39 procent) geeft aan dat kruispunten in de stad overzichtelijker moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn betere wegmarkeringen (22 procent) en een verbod op auto's in het stadscentrum (21 procent) punten om de veiligheid in het verkeer te vergroten.