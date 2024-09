Nog onzeker of GVB ook de komende jaren het ov in de stad mag verzorgen

Het is nog onzeker of het GVB ook de komende 11 jaar verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de stad. Zowel het GVB zelf als opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam (VRA) laten naar aanleiding van artikel in De Telegraaf weten dat daar nog geen akkoord over is bereikt.

In de krant luidt de ondernemingsraad van het GVB de noodklok over de huidige situatie. Volgens de voorzitter van die raad, Willem van Offerden, stelt dat de VRA "elke keer nieuwe eisen stelt waar het GVB niet aan kan voldoen."

De VRA en het GVB willen niet zeggen om welke eisen het precies gaat. Een van die eisen zou gaan over een verplicht investeringsfonds binnen het bedrijf.

Aanbieders

De zogenoemde concessie, dat het GVB voor een bepaalde tijd het recht geeft om als enige aanbieder het openbaar vervoer in de stad te verzorgen, loopt volgend jaar af. Vanaf dan gaat een nieuwe concessieperiode in.

In theorie kan ook een ander vervoerbedrijf zich melden om die rol te vervullen. De kans daarop lijkt vooralsnog klein, omdat de gemeente en de VRA zelf de enige twee aandeelhouders van het GVB zijn. Bovendien mag Amsterdam, als een van de vier grootste steden in Nederland, helemaal zelf bepalen met wie het in zee gaat.

Onvoldoende

Toch lijken de onderhandelingen over een nieuwe termijn dus nog stroef te verlopen. Een woordvoerder van de VRA zegt dat het huidige bod van het GVB als 'onvoldoende' beoordeeld is. Op dit moment lopen er gesprekken over een verbeterd bod. Volgens de VRA zijn er nog geen gesprekken met andere aanbieders geweest.

Arriva en Connexxion zeggen tegenover De Telegraaf dat ze interesse hebben om het openbaar vervoer in de stad te verzorgen. "Wij kunnen meer leveren voor hetzelfde geld", aldus een woordvoerder van Arriva.

Een zegsvrouw van het GVB houdt het bij een korte reactie: "We zijn met elkaar in gesprek en we vertrouwen erop dat we eruit komen."