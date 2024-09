Advertentie Amsterdam Informeert nl Sport- en Beweegweek 2024: "Het brengt je samen met andere mensen"

Amsterdammers kunnen tijdens de Amsterdamse Sport- en Beweegweek van 20 t/m 29 september gratis kennismaken met meer dan vierhonderd activiteiten en sporten in de stad. In Amsterdam Informeert sporten we met Shiloh en Vanetia. Zij spelen 3x3 basketball.

Volgens onderzoek van O&S sport 71% van de Amsterdammers minstens één keer per maand. Een hoog percentage, maar toch heeft ook bijna één op de vijf (18%) het afgelopen jaar helemaal niet gesport. Voor degenen die willen beginnen met bewegen, een nieuwe sport willen uitproberen, of gewoon nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal mogelijk is, staat binnenkort de Sport- en Beweegweek weer voor de deur. Op het basketbalveldje in Zuidoost klinkt het ritmische gestuiter van de bal, terwijl spelers zich met volle inzet storten op een potje 3x3 basketball. “Het is goed, want dan zijn we niet alleen binnen,” vertelt Vanetia, terwijl ze even pauzeert. Shiloh, die naast haar staat, knikt en zegt: “Het is rustgevend om te bewegen of om je favoriete sport te doen.”

AT5

Quote "Je gaat toch liever naar een pleintje, dan dat je voor de tv zit." Melissa 't Jong - Trainer 3 x 3 basketball

Melissa 't Jong, trainster van het 3x3-basketballteam, vertelt dat de sport- en beweegweek echt voor iedereen is. "Het is super laagdrempelig. Of je nu al vaker sport en beweegt of niet. Mensen met een beperking , iedereen kan meedoen." En dat kan ook door spontaan binnen te lopen en mee te sporten. Bewegen biedt zoveel goeds voor je gezondheid, vertelt 't Jong: "Je gaat toch veel liever naar een pleintje dan dat je voor de tv zit." En voor degenen die nog twijfelen of op zoek zijn naar motivatie, heeft Shiloh een duidelijke en eenvoudige oproep: "Kom basketballen. Begin gewoon."