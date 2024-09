Omroepsysteem IJtunnel volgens bewoners te luid: "Geluidsschermen zou een oplossing zijn"

Bewoners van de Buiksloterweg en omliggende huizen storen zich al jaren aan het omroepsysteem van de IJtunnel. Het systeem zorgt ervoor dat te hoge vrachtwagens niet vast komen te zitten in de tunnel. Door middel van een alarm en omroeper worden chauffeurs tegengehouden, maar tegelijkertijd zitten bewoners soms rechtop in bed.

Volgens de gemeente wordt het systeem zo'n zes keer week gebruikt vanwege te hoge vrachtwagens, maar door de werkzaamheden aan de A10 de laatste weken, lagen die aantallen drie keer zo hoog. "Zes keer per week is op een rustig moment als er geen afsluitingen zijn en geen omleidingen", aldus Bernardus. "Dan kan ik daar wel mee leven, maar als er afsluitingen zijn, dan is het zes keer per uur."

De omroeper richt zich tot de vrachtwagenchauffeur, maar wanneer het gaat om een buitenlandse vervoerder, is de overlast volgens omwonenden het ergst. "Dan gaan ze ook nog geïrriteerd schreeuwen van: Stay there!", beschrijft Dennis Beentjes, die aan de Buiksloterweg woont. "Dan zit je in een soort paniekmodus als dat geïrriteerde en vooral dat luide zo door het omroepsysteem gaat."

Volgens omwonenden speelt het probleem al langere tijd en is er met name sinds de start van de coronapandemie meer ergernis. Er wordt vanaf dat moment meer thuisgewerkt en daardoor valt het alarm en de omroep meer op.

Volgens beide mannen is de gemeente niet onwelwillend als ze een klacht indienen, maar gaat het vaak na verloop van tijd weer mis. De laatste weken stond het volume volgens de omwonden veel te hard, maar duurde het tot dit weekend voor er werd ingegrepen. De gemeente heeft namelijk in de nacht van zondag op maandag een aanpassing gedaan. "Ik hoorde vanochtend even een signaal met 'test, test, test'", beschrijft Dennis Beentjes. "Dat was voor mijn gevoel nog best luid, maar wel ietsje minder dat geef ik toe. We gaan het zien, ik wacht het af."

Ook Fabian Bernardus springt nog geen gat in de lucht. "Eerst zien, dan geloven", klinkt het. "Dus we gaan nu misschien een rustige periode tegemoet. Dat is fijn natuurlijk. Maar in de loop van de tijd zullen er vast wel weer opstoppingen zijn en dan zal het weer toenemen."

Geluidsschermen

Daarom hopen de buurtbewoners op een structurelere oplossing. "Als je verderop kijkt langs deze weg, daar staan hele mooie geluidsschermen", aldus Beentjes. "Dat zou een hele goede oplossing zijn hier." Om de overlast helemaal terug te dringen lijkt dat een oplossing, want de gemeente blijft het systeem voorlopig gebruiken.

In een reactie laat een woordvoerder weten geen mogelijkheid te zien om zonder het geluid te werken. Met de aanpassing aan het volume hoopt de gemeente in ieder geval een wenselijkere situatie te hebben gecreëerd. "Dat wil zeggen veilig voor de gebruikers, en acceptabel voor de omgeving", aldus de woordvoerder.