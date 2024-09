NDSM-werf betreurt veel meldingen van geluidsoverlast tijdens festival Circoloco

Tijdens festival Circoloco afgelopen zaterdag hebben veel omwonenden geluidsoverlast ervaren, dat laat stichting NDSM-werf weten. Ondanks dat de geluidsnormen volgens de vergunning 'strikt zijn nageleefd', was de muziek in delen van de stad te horen waar deze normaal niet komt. Dat had volgens de stichting te maken met 'temperatuurinversie', lagen die vormen tussen warme en koude lucht, die ervoor zorgen dat het geluid verder draagt.

AT5

Vanaf 18.00 uur ontwikkelde deze verandering van verschillende luchttemperaturen en liep deze in de loop van de avond verder op. Dat blijkt volgens de stichting uit meteodata. "De draagwijdte van het geluid nam verder toe in hoorbaarheid en afstand, op een ogenblik dat omgevingsgeluid vanuit de openbare ruimte juist afneemt", aldus stichting NDSM-werf. Daardoor hebben veel mensen op grotere afstand meer geluid gehoord, dan in meeste gevallen bij festivals met dezelfde geluidsnorm op het NDSM-terrein zelf. Overlast Naast de geluidsoverlast is ook de informatievoorziening naar de omwonenden niet overal optimaal verlopen. Door een nog onbekende oorzaak zijn sommige omwonenden niet of niet tijdig geïnformeerd over het evenement. De verspreiding van de bewonersbrief werd door de festivalorganisator uitbesteed.

Quote "We onderzoeken hoe we omwonenden in de toekomst sneller en beter kunnen informeren om dit te vermijden" Tim Vermeulen - Directeur stichting NDSM-Werf

Directeur van stichting NDSM-werf Tim Vermeulen benadrukt dat het geluid voor veel omwonenden als een verrassing kwam. Dit had volgens hem te maken met het geluid dat door de temperatuurverschillen in lucht dus verder werd gedragen. "Dat is natuurlijk heel vervelend. We onderzoeken hoe we omwonenden in de toekomst sneller en beter kunnen informeren om dit te vermijden", aldus Vermeulen. De stichting geeft aan de klachten 'zeer serieus te nemen' en begrijpt dat de evenementen op het terrein impact hebben op de omwonenden. Daarom zal er een evaluatie samen met betrokken partijen plaatsvinden om evenementen in de toekomst 'nog beter af te stemmen'. "Zowel op het gebied van communicatie als het beperken van mogelijke geluidsoverlast", benadrukt stichting NDSM-werf.